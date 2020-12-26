台男「蛋蛋涼了整天」　去廁所揭褲子劏開式爆呔　網民睇相錯重點

褲子爆呔並不罕見，但褲浪涼涼的體驗，應該沒人想回味！台灣1名男生日前在facebook分享聖誕尷尬，表示自己出門整天，直至去廁所坐到馬桶時，才發現褲子屁股位置破了1個特大的洞，才明白為何「蛋蛋涼整天」，他回家後馬上將褲子丟了。網民笑言為何破這麼大洞都沒有路人提醒，「原來是剩蛋快樂啊」（「剩蛋」是「聖誕」諧音），但不少網民看照片後有新發現，並且集體「錯重點」，迫得樓主馬上澄清。

台男褲子破了個大洞過聖誕節，還要到上廁所時才發現。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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台男在fb群組「爆廢公社公開版」發帖，稱今個聖誕實在快樂不起來，原因是他出外整天後，才發現褲子嚴重爆呔，破出一個大洞，表示「蛋蛋涼整天，上廁所才發現」。

從照片所見，台男樽在馬桶上脫下褲子，只見灰黑色褲子胯下至屁股位置從中間裂開，明顯是「劏開式」爆呔，爆出的大洞着實驚人。樓主無奈稱之後回家就將果斷將褲子丟入垃圾桶。

帖文引來網民爆笑，急問為何破得這麼誇張都沒人提醒，「確定不是被人剪開？」又說看照片彷彿聽到了爆呔的聲音。

網民爆笑留言：

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不過，許多網民沒將注意力放到褲子的大洞上，而是質疑台男沒穿內褲，又指圖片上也不見內褲，反問如果他有穿，又怎會「蛋蛋涼整天」？

網民錯重點：

樓主看到網民質疑後，迫得要留言澄清，表示是為了方便拍下褲子的破洞，在馬桶坐下後沒有將內褲沒脫下。

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