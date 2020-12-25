飲品蓋沒蓋好灑出來點算好？台外賣員超暖心　一個舉動獲網友大讚

外賣員百百種，但這樣「過分」的外送人員哪裡找！有台灣網友分享，她在診所工作，利用外送平台訂了飲品，但當飲品送達地點時卻發現，其中一杯蓋子沒蓋好灑了出來，然而結局卻讓原PO大力點讚，直呼「真的太過分了！」

一名台灣網友於《爆怨公社》上發文分享，她就職於一間診所，而例行會議所需的飲品如往常一般叫了外賣，然而收到後卻發現，其中一杯因蓋子沒蓋好而灑了不少出來，當下外賣員立即協助與客服聯繫，並將灑出來的飲料垃圾整理帶走，甚至在兩個多小時後送了三杯飲料給診所，對於外賣員此舉，讓原PO不禁直呼「謝謝你讓冷冷的天溫暖了，真的太過分了！」。

外送途中灑出來的飲料。（Facebook@爆怨公社）

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最令原PO感動的是對方負責任的態度，「問他有沒有自己出錢，想說如果有就補給他，但他只說了『沒有』，人就一溜煙的跑了，且他來的時候外頭正下著大雨」。

對此網友紛紛留言表示，「這麼暖心的外送員值五顆星」、「此人做事情有格局！」、「好過分！過分暖心」、「這個真的太扯，要強迫給他錢，他一定經歷過許多事，這氣度可以碾壓一堆老闆！」、「過分到我都要哭了」、「可以用小費欺負他」。

但也有網友提出另一種看法，「那不是只有店家問題，那杯架雖然很爛 但固定好就不會擠到杯蓋脫落的，但負責這點要嘉獎一下」

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