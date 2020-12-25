台女玩交友App驚見好友未婚夫　還謊稱單身識　網民：截圖篤灰

【交友App】不少人都會使用交友程式認識朋友，但遇上配對的人竟是好友的未婚夫，該如何是好？有台女在討論區上發文，指自己在交友程式上遇到好友未婚夫，對方更訛稱自己沒有女友，但好友卻懵然不知，令她猶豫應該如何處理。

台灣有網民表示，在交友程式上遇到好友的未婚夫，而且對方還聲稱沒有女友，涉嫌意圖出軌。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

樓主在Dcard討論區上以「滑到朋友未婚夫」為題發文，講述意外發現朋友未婚夫現交友程式涉嫌出軌的經過，但朋友似乎並不知情，自己不知該如何處理，遂向網民求教。

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大部分網民建議樓主盡量引導朋友的未婚夫說出不應該說的話，然後再將對話截圖交給朋友，說「這種垃圾男不該結婚」，更指不可能讓朋友不知情之下結婚。不過亦有人表示，樓主要小心行事，先確定玩交友程式是本人，避免可能是照片被盜用而引起的誤會。

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