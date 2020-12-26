全職媽回娘家放下2孩秒消失　揭躲衣櫃尋片刻安睡　網民嘆辛酸

「全職媽媽」可謂是24小時全天候的工作，照顧小朋友已經忙得喘不過氣，還要打理繁瑣家務，當然極疲累。台灣有網民日前分享已為人母的姊姊回娘家時的爆笑舉動，指她一回家便放下２名孩子交爸爸照顧，自己瞬間消失，家人找遍全屋都無發現，最後發現姊姊原來累得直接躲在衣櫃中昏睡，連口罩也沒有脫下。不少網民爆笑後慨嘆為人父母的辛酸，直呼「當媽才知道！要有個人空間很難」。

有台灣網民分享照片，指姊姊早前帶子女回娘家，未料甫入屋便放下孩子，瞬間躲到衣櫃尋求片刻安靜。（fb「爆怨公社」圖片）

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該名網民周二（22日）在facebook群組「爆怨公社」發帖，表示姊姊日前帶着２名年幼子女回娘家，「一回娘家小孩丟給我爸，之後就直接消失」，父母在屋內找了半小時，均未發現姊姊的蹤影，最終在衣櫃內看到姊姊倒頭大睡，讓樓主直言「小姐妳到底是有多不想顧小孩」。

樓主指姊姊「失蹤」事件早有先例，父母上次尋人的時間更久，並稱姊姊本來是有嚴重潔癖的人，卻只是自己家限定，每次回娘家時總是「放飛自我」，不但亂掉垃圾、隨意擺放東西等，更不管小孩，將子女全交外公和外婆照顧，「回來只會吃跟睡」。

每當樓主向姊姊抱怨時，對方便會回答「我在坐月子，妳不要管我」，讓她忍不住笑言「她女兒3歲、兒子10個月了……原來月子可以坐那麼久」，但因姊姊是「神力女超人」，她與弟弟也不敢反抗。

帖文一出即引來熱議，不少人表示樓主應體諒姊姊，認為1張照片已道出全天下母親的辛酸，「姐姐只想安靜不被打擾，就容許她這樣吧」、「回娘家真的是做24小時職業媽媽的福音！」、「可見平常真的累翻了」，亦有同為人母的網民深表同情，「顧過小孩才知道有多累」、「媽媽真的很累，沒自己的空間」。

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