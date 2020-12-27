屯赤隧道｜最快10分鐘到東涌　屯門人讚方便：多咗個地方去玩！

【屯門赤鱲角隧道／東涌好去處／東涌／機場】屯赤隧道於今日（27日）早上8時正式通車，官方宣稱由屯門南只需10分鐘便可直達機場，吸引不少司機特意前往試路。有屯門居民於網上發起討論，表示以後去東涌猶如「落屋企樓下」般方便，更指為屯門人增多一個玩樂地方，「正呀，搭架巴士就可以行outlet」。

屯赤隧道於今晨（12月27日）正式開通。（資料圖片）

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屯赤隧道於今日通車，政府預料來往屯門南至赤鱲角機場只需10分鐘，車程比原本大減3分2之餘加上更免收隧道費，不管駕駛人士、乘搭公共交通工具的市民一樣受惠。

龍運機場巴士的6條屯門來往機場路線，由明日（28日）開始將改行屯赤隧道，不少屯門居民指以後去東涌或是機場可避免屯公塞車的老問題，故非常期待。有網民更於fb群組「真.屯門牛」稱除了可以任行東薈城Outlet，要去大嶼山的景點一樣方便，不少人更紛紛留言數盡去東涌的玩樂選擇。

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不過有住在屯門的網民憂慮，到時或吸引更多外區人進來，變相逼爆屯門市中心一帶，「遲啲有返自由行就慘啦」、「因住倒塞返屯門」。

（fb群組「真.屯門牛」）

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