的士西九龍公路旁停車落客　累後車急停險撞　網民批呢架車都有錯

【的士／司機 / 車cam / 危險】馬路上很多意外往往因為駕駛者不遵守交通規則而發生，近日網上瘋傳一段「車cam」片段，可見一輛市區的士於九龍奧海城商場外的公路旁突然「打死火燈」停車落客。由於公路一般不會有車輛急停，加上當時該路限制車速每小時70公里，後車駛至時需要急停避開落客的士，險釀交通意外。片段曝光後引來網民討論，不少人除了批評的士無視規則及道路安全外，也認為涉事車cam司機本身的駕駛態度不算良好。

網上瘋傳車cam片段，可見一輛市區的士於九龍奧海城商場外的公路旁突然「打死火燈」停車落客。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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該段車cam片段近日於多個駕駛群組瘋傳，可見車主於本身為西九龍公路輔助道路的連翔道行駛，並從中線切往左邊慢線。切線後車主試圖加速，疑打算越過前方即將切往右線的7人車，「攝位」向左方路口駛走。

不過當車主攝位後，竟見到一輛市區紅的於公路旁邊的防撞欄位置「打死火燈」停車落客，而拿着手袋的女乘客更非常熟練，下車後即跨過防撞欄向奧海城方向行去。車主沒料的士會突然停下，本身加速後亦需要急剎避免追撞，場面驚險。

驚險過程逐格睇：

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片段曝光後，不少網民批評片中的士於公路旁落客的行為猶如玩命，直指司機有權拒絕乘客於違規地點下車的要求，「唔知係個客要求定個的士佬要佢喺嗰度落嘅呢」。

也有大批網民認為，車cam車主的駕駛態度同樣惡劣，質疑如沒有「攝位」便能提早發現的士，避免急剎的危險場面，「的士就違規落客，車cam主就快速公路橫衝直撞，危害其他司機生命」、「Cam主嘅駕駛方法，前面一停就即切線抽頭，會隨時隊落啲路邊壞車或箭咀車」。

▼▼▼知多啲▼▼▼

連翔道是西九龍公路的輔助道路，為長沙灣、深水埗和大角咀一帶快速前往尖沙咀的主要道路，車輛流量非常高。該路大部份路面時速限制為80公里，屬香港少數時速限制高達80公里的非幹線道路之一。

同場加映：的士司機疑趁等燈開門就地小便 網民批衛生差似慣犯：時間啱啱好

一名的士司機疑似在等候轉燈期間，開車門就地小便，而的士駛走後地上留下一灘水迹。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼

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