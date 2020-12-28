職場無友誼？　嫌現職太悶難識人　網民問：做咩工先有真正朋友？

職場的人際關係往往很複雜，同事之間的爾虞我詐更令一眾打工仔感到膽戰心驚。有網民近日於香港討論區發文，大呻現時任職的公司環境太悶，每日僅上下班，難與公司的同事成為朋友，遂向網民詢問：「有咩工可以真係識到多啲朋友？」結果引起不少人討論。

網民大呻現時任職的公司環境太悶，每日僅上下班，難與公司的同事成為朋友。（《愛回家》劇照）

該網民近日在香港討論區撰文，表示現時的生活太悶，每日只是上下班，公司的同事又未能成為朋友，坦言「人工高都冇用」。樓主又指希望找到一份工作可以與同事多點交流，甚至能變成生活中的朋友，遂向網民求問建議：「想搵份人工唔洗高，請問有咩好建議呀？」

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▼▼▼不少網民紛紛留言▼▼▼

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但部份網民反指樓主的想法「離地」，認為公司本來是突顯工作能力的地方，不少人因此變得自私自利，「唔害你都偷笑啦」、「就算係朋友都係因為有利用價值」、「同事變朋友係緣份，識到算好彩」。

（香港討論區）

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