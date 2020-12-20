男同事月薪唔夠萬二　全身名牌食晏過千蚊　一報地址女同事爭住去

你的地址如何，你的人生亦如何？抑或者有錢人返工真係冇樣睇？有網民近日撰文指，公司1名男同事在1年半前入職，當時大家亦知悉其月薪不足1.2萬元，實屬低薪族，其工作猶如苦差。但該名男同事卻揮金如土，吃逾千元午餐面不改容，更用炒價近萬元買了1隻模型。大家都以為他是愛面子死撐，但有次他卻邀請大家到家中打麻雀，一報地址時真相大白，連平時在通訊群組不作聲的女同事，亦爭相要到其家參觀，皆因從地址已能看出，這個「低薪男」是實實在在的超級富家子！

樓主稱同部門的男同事在1年半前入職，當時大家亦知悉其人工非常低，猶同苦差，但該同事仍在大家面前揮金如土。（《漢摩拉比小姐》劇照）

Facebook專頁「辦公室日報」近日刊登網民的投稿，表示在1年半前，有位叫「家偉」的新同事入職同一部門，當時大家亦知新人價每位月薪1,1500元，樓主即向家偉表示：「便利店同珍奶請店員都高人工過呢度，要轉行就趁早啦。」

有次大家一同外出吃午餐，有同事提議去貴價日本餐廳慶祝公司出花紅，本來樓主第一個反對，怕家偉新入職未有雙糧，變相要用自己錢吃貴價午餐，但對方竟爽快答應。去到餐廳後，當大家只敢叫400元套餐，但家偉卻點叫了全場最貴、價值1200元的午餐，樓主無奈表示：「後生仔真係愛逞強。」

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後來到聚會當日，大家終於發現家偉的有錢人身份，並得悉他的住所原來是貝沙灣的獨立屋。（資料圖片）

其後有同事發現家偉每次上班的全身衣着都是名牌，甚至有次女同事想買1隻價值近萬元的模型，家偉只是1句「我都鍾意」，即使是炒價，亦馬上在拍賣網買回來，令樓主對家偉揮金如土的行為感到擔憂，「我哋當時覺得家偉喺女同事面前死要面，小朋友，咁樣係冇前途㗎」。

樓主續稱，有同事斷斷續續發現家偉與部門經理在下班後，經常一同搭的士回家，大家開始對家偉的背景有所懷疑。直至近期疫情爆發，同事表示想打麻雀，但又無地方可提供，家偉於是提議所有人去位於貝沙灣的住所，地址一出，大家即充滿好奇心，「連平時喺個group度唔出聲嘅女同事都好似翻生咁，唔打麻雀都話想去坐」。

後來到聚會當日，大家終於發現家偉的有錢人身份，並得悉他的住所原來是貝沙灣的獨立屋。樓主解釋，其實部門經理一早知道家偉背景大有來頭，家人做生意，除了貝沙灣，更會住在位於九龍的凱旋門，另外更有幾層樓放租。經理又指家偉下班時有司機接送，碰巧自己在附近住，於是可以搭順風車回家。

家偉後來自爆上班全是爸爸的意思。（Getty Images）

家偉後來自爆上班的原因，「爹哋話我要出去返吓其他工，第日幫佢公司做嘢先有比較，咁咪求其搵份囉，反正我對佢公司都冇咩興趣，呢度識到你哋仲開心」。

樓主坦言自己疼惜後輩，「佢有咩唔識就盡量教佢，如果有咩做唔切，我唔做自己嘢都會第一時間幫家偉。」他又言：「我只係想講一句，無論將來點都好啦，我都會當家偉係一世嘅朋友，love u bro！」

不少網民指果然看人不能只看表面，又指從樓主的帖文看得出家偉是個無架子的「二世祖」，「嘩！啲家姐細妹排到入屯公」、「我都想過呢啲人生」、「賺錢買花戴嘅生活真係好」、「其實好多新人屋企都好有錢，出黎返工當打發時間」、「家偉啲家教真係唔錯，至少唔會寸寸貢先」。

（Facebook專頁「辦公室日報」）

同場加映！（香港01製圖）

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