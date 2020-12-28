台女同志啤酒公司面試受辱掀熱議　網紅律師列10項建議給面試官

文：台灣律師 呂秋遠 （編按：台灣輔大「好社」前社長詹庭琪在Facebook公開貼文，指參與臺虎精釀公司的面試時，被面試官問到「你人生有沒有勇敢冒險的事情？」時，她坦言「在不清楚父親對同志態度的情況下選擇出櫃」，卻換來對方訕笑，令她感到受辱，網友替她大抱不平。其後曾發行平權啤酒的臺虎精釀亦在社交平台發表道歉聲明平息事。） 面試是一件很重要的事，如果有天被主管指派要面試新進人員，有些眉角要特別注意。特別是，每個人都該被尊重，不要認為是自己賞飯給別人吃，即便是主管犯錯，老闆要你離職沒飯吃，也是容易的事，而就算自己是老闆，輿論的壓力也可以讓自己的生意變很爛，消費者同樣可以開除這個老闆。因此，以下是給面試主管的真心建議：【點擊下圖即睇給面試官的10點建議▼ ▼ ▼】

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1.請感謝面試者給公司機會。人家來面試，是提供公司人才，不是來討飯的。如果要人才進公司，卻以對方配不上公司的角度來面試對方，那麼沒有人才會忍受這種屈辱。

2.在面試的時候，如果問了面試者專業問題，他們也認真回答了，只是意見跟主管不一樣，可以不聽、傾聽、紀錄、裝做在紀錄，也可以給高分、低分，但是不要當面反駁面試者。講難聽點，如果不是在面試會場，人家會講輸你嗎？用不對等的權力去評論對方，這是羞辱，不是專業。

3.不要問隱私，這是最基本的面試地雷題。面試者的婚姻、家庭並不關公司的事。他沒有把人生賣給公司。他離婚、有兩個小孩、信仰什麼宗教、跟公司一點關係也沒有的。

4.不要在面試時，評論對方的外表、學歷、經歷等等條件，有些條件或許跟公司業務有關，但是人家的條件不夠好，也不必當場給人家難看。況且多數時候，做這種事，只是為了顯示自己的優越感而已。

如果真的問了「你生命中最勇敢的事」「你生命中最挫折的事」之類的問題，請不要妄加議論沒什麼。（《她很漂亮》劇照）

5.要問星座不是不行，天秤不錯。但是只看太陽星座是不準的，如果要看上升、月亮、土星、火星、木星，是不是乾脆請他去算八字跟老闆合不合比較快？

6. O型不錯，但是血型不準啦！

7.如果真的問了「你生命中最勇敢的事」「你生命中最挫折的事」之類的問題，請不要妄加議論沒什麼。人家就覺得很勇敢、很難過，憑甚麼你是主管，就可以否定人家的「有什麼」？可以給低分，這是面試主管的權力，但是評論「這也沒什麼」，就是一種羞辱。

8.道歉的時候，請不要展現幽默感，而是展現誠意。幽默感這種東西，是調侃自己，不是嘲笑別人。踩別人的傷口，覺得很好笑，這是殘忍，一點也不幽默。

9.被傷害是一種感覺，不要用斷章取義四個字去澄清。就算被斷章取義，這也是被傷害的人自己的感受，我們都沒有權利為別人的感受評價。他就是受傷了，還說人家小題大作，這是一種火上加油的行為。

10.如果面試以後，面試者覺得自己被羞辱，誠懇抱歉就好，不要再去人家臉書上指責對方斷章取義，這只會讓事情更糟糕，成為公司的公關災難。可以交給公司公關部門統一處理，也可以誠懇向對方抱歉，但如果不是誠懇道歉，請不要去對方臉書留言，那會引起更大的災難。

所有的問題，都根源於尊重與同理，不能尊重與同理別人感受，不只是沒辦法找到好人才，也無法行銷任何產品，商業模式跟人生，有時候是很相似的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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