屯赤隧道通車後人車狂潮湧至　東涌居民叫苦：塞咗1個鐘仲喺東涌

【屯門至赤鱲角連接路／東涌／塞車】屯赤隧道今日（27日）早上8時通車，不少市民為搶飲頭啖湯即日試行新路，然後順便到東涌逛逛。結果車流人潮同日洶湧而至，導致東涌區內多條街道嚴重塞車，令當區居民的日常生活大受影響，有居民在facebook群組上表示，塞車下行路到市中心比坐巴士還快，該區已經「不再寧靜」。

屯赤隧道通車，刺激區外司機開車到東涌試路。下午3時許，根據Google Maps可見東涌區內多條道路擠塞。（Google Maps截圖）

即使是屯門區一帶亦一樣擠塞【點擊下圖放大睇清有幾塞▼ ▼ ▼】

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屯赤隧道通車後，由屯門開車前往東涌及機場一帶的時間將大幅減少，以屯門南為例，前往機場的車程時間將減少20分鐘，變成只需10分鐘，即從原本的半小時節省達三分二的時間，路程亦都減少20公里之多。同時另一條前往東涌及機場一帶的主要道路青嶼幹線會豁免收費，與屯赤隧道一樣可以免費通行，亦吸引了市民前往東涌及機場一帶。

屯赤隧道通車，大批市民搶先試行新路！【點擊下圖放大即睇通車情況▼ ▼ ▼】

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屯門友對於隧道通車都表示歡迎，指未來前往該區方便得多，去玩坐巴士又快又便宜。不過東涌友就似乎不太賣帳，皆因通車首日區內交通擠塞，日常生活亦都大受影響，對隧道負評如潮！

點擊下圖即睇東涌居民心聲▼ ▼ ▼

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東涌中區議員李嘉豪曾表示，相信塞車與青嶼幹線豁免收費有過，過去假日已經有不少人在東涌泊車再轉去到嶼南郊區，希望假日後東涌的交通可以改善，但亦預計即將來到的新年長假將會是第2次挑戰。他亦提到，普遍東涌市民都歡迎屯赤隧道通車，因2015年曾有躉船撞到汲水門大橋，青嶼幹線被迫全封，交通大受影響，東涌亦成為孤島，隧道通車可以改善依賴單一道路的情況。

同場加映：屯赤隧道屯門人好開心，已經諗定呢8件事去到東涌就可以做！【點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼】

屯赤隧道｜最快10分鐘到東涌 屯門人讚方便：多咗個地方去玩！