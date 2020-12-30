男友媽無限送菜催吃光　台女發文鬧爆壓力大　網民有撐有彈大激辯

有時過多的好意送上門，可能會令人感極大到壓力！台灣1名女生在網上發文抱怨，斥男友母親經常送菜上門，但份量實在太多，根本難以完全吃光，而男友母親更會每星期到她家「檢查」一次，然後催促快點把菜吃完，同時又有新一批菜送到。台女稱事件亦令她感到非常大壓力，希望對方不要再送菜或上門。詎料貼文一出即惹來正反網民大激辯，有人認為女網民「身在福中不知福」，但亦有人認同這種情況的確會令人感到有壓力。

台女在facebook發文，指男友母親送來的菜太多令她感困擾。（facebook專頁「靠北女友my girl」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

女網民在facebook專頁「靠北女友my girl」中發文，指自己「超討厭男友他媽媽」，因對方在家裏種菜，雖是純為興趣，但種出的量多得可以賣，卻又不是要來賣，而是經常送人，當然也經常送菜給她，而每次送來的量都「是一個黑色垃圾袋的量」，更堅持每周都送，然後再上門似檢查的「看我們吃多少」。一旦發現還有剩菜，就「一直問怎麼都沒吃」，令她感到相當困擾。

樓主只好向男友求救，要求他叫媽媽不要再送菜來，詎料男友只道「沒關係，吃不完丟掉就好」，完全沒有要出手處理的意思，樓主直言「一堆快掉的菜在冰箱生水，廚餘也很難處理」。

貼文引來不同觀點的網民大激辯，以撐男友母親的意見較多，不少人認為只是一番好意，即使不吃亦沒有必要大數男友母親不是；但亦有網民表示感同身受，認為過多的好意只會令人反感，而且在女網民的立場上亦相當難開口叫男友母親不要再送菜來。

👇👇👇點擊即看正反網民大激辯！👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

👇👇👇同場加映：台女自白男友媽媽有幾難頂？👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

👇👇👇同場加映：台女遇上超迷信奶奶👇👇👇