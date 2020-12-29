慘！台窮爸賣BB車為女籌醫藥費　曽被當騙子　美女主播上門送雪櫃

台灣最美的風景是人！台灣1名需照顧5名子女的窮爸爸，日前在網上發文欲出售二手嬰兒手推車，以籌錢帶發燒的女兒看醫生。網民看到帖文後一度質疑該名爸爸是騙徒，訛稱家境困難以騙走善心網民金錢。台中市社會局後來證實該家庭是局方長期跟進的個案之一，窮爸爸早前因發生交通意外，令生計受到影響。 事件曝光後，窮爸爸得到不少物資捐助，且覓得新工作，他呼籲民眾不需要再捐贈物資，而台灣東森新聞的美女主播房業涵就曾上門送贈雪櫃，希望幫助到這個窮苦家庭。

江爸爸在網上賣嬰兒手推車希望可以籌醫藥費，卻一度被誤會是想騙財的騙子。（網上圖片）

台灣東森新聞美女主播房業涵曾上門送贈雪櫃，並送上一封利市，以幫助江爸爸一家的生活▼ ▼ ▼

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居於台中市的江爸爸今年僅27歲，與妻子共需育有5名子女，分別6、4、3、2歲，最小的兒子只有6個月大，他為了籌錢給女兒看醫生，因而在網上賣嬰兒車，沒料到捲入涉嫌詐騙風波。當地社會局為江爸爸澄清，當局由2018年1月起跟進相關個案，現時該家庭每月可領約9000元台幣（約2480港元）的育兒津貼，月底將會額外發放約7000元台幣（約1930港元）的扶助金，發放期將會視家庭環境評估，同時因為江爸爸工作收入不穩，社工將協助申請急難救助。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹提到，江爸爸原來從事防水工程，但沒有專業技能，近1、2個月因為遇交通意外而未能工作，單靠補貼無法生活。侯淑茹指行善團已經向他們捐出足夠的物資，只要爸爸有穩定的工作，家庭生計就會穩定。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹（中）。（聯會新聞網短片截圖）

侯淑茹亦透露，江爸爸的老闆沒有要求他離職，「要工作沒有問題」，老闆亦希望他可以回去工作。不過現時江爸爸已經找到新工作，希望可以改善工作環境及收入。該家庭因當初因爸爸要外出工作，媽媽又要去買東西，曾將孩子留在家中，令社工決定介入。

當地慈善組織台中行善團長張茗富亦確認，江爸爸早前因其中1名子女生病，所以才要上網賣嬰兒手推車，詎料被網民誤會成騙案。他指江爸爸育有４女１子，家中汽車早前壞掉但無錢維修，於是改乘公車上班，妻子在家負責照顧子女，該家庭在月初因為疫情令工作收入受影響。行善團得知情況後派人視察，決定募集物資以幫助江爸爸一家。

台灣東森新聞的美女主播房業涵曾經上門送雪櫃，以表心意。（IG「fangmena」圖片）

事件引來網民很大的回響，很多人都希望可以捐出物資，當中包括台灣東森新聞的美女主播房業涵，她得知江爸爸家庭情況後，就上門拜訪並捐贈1部雪櫃，並再送上1封利市，以表慰問及一番心意。

（綜合）

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