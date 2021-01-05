見到天花板有人點算？日男全身塗白實測　奶奶睇佢唔到結果超爆笑

日本YouTuber「SUSHI RAMEN【Riku】」經常會把支怪念頭拍攝成短片，深得網民鍾愛，其YouTube頻道訂閱者多達541萬，部份影片點擊數字達千萬計，數字十分誇張！ SUSHI RAMEN好奇如果有人躲在天花板，家人看到時會是什麼反應？他想到就即做，於是特意到奶奶的家，穿上接近天花板顏色的衣服，甚至連臉都用顏料塗白，然後把自己固定在天花板上，看看奶奶買餸回家後看到時會有何反應。

YouTuber把自己固定在天花板上，還把全身都塗白，以起「保護色」作用！（SUSHI RAMEN【Riku】影片截圖）

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在影片中，SUSHI RAMEN將全身塗白後，將自己綁在天花板上，等待奶奶買餸回來，而一早已經在家的爺爺，其實是他的「幫兇」！詎料，奶奶回家後一直沒法發現天花板有人。其後爺爺只好出動「助攻」，但因奶奶的視線總朝着地板，最終還是未能發現孫子的存在，甚至還坐在了他的正下方！兩人「對峙」的最終結局會是如何呢？

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