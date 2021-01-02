寒流中急降流星　外公長途跋涉送星作燈飾　希臘超現實廣告好溫馨

「陪你去看流星雨落在這地球上，讓你的淚落在我肩膀，要你相信我的愛只肯為你勇敢，你會看見幸福的所在…」希臘一則充滿電影感的超現實廣告，當中只有一顆流星，數量未能用「雨」來形容，但片中老翁為了將星星送給孫仔作聖誕燈飾，不惜強忍寒流，由郊野趕車抵達市區，純粹希望為對方「佈置一片天空」，廣告令人無比窩心。

01. 老翁發現屋外有一顆仍在發亮的流星，雙手捧星返家，並決定將星星送給住在市區的孫仔。（影片截圖）

YouTube頻道「廣告裁判」定期上載不同主題廣告，近日配上中英文字幕介紹希臘一則超現實廣告，夜幕低垂，希臘呈現一片星空，但在眾多星星的夜空中，有一顆流星「噗」一聲極速降落郊區雪地，慶幸沒有釀成意外。

但聲音已經驚醒一名獨居老翁，隨即在床上起身，走出屋外了解，發現有一顆仍在發亮的流星，雙手捧星返家。家中的鏡子貼出數張照片，其中一張相信是其女兒及孫仔的合照，老翁靈機一動，將星星放在鐵罐內，而且立即梳洗及收拾行裝，抵受嚴寒天氣雪懇求鄰鄰居駕車載他到附近火車站，雖然氣喘如牛，但老翁趕上火車，不時打開鐵罐，見到發亮流星時面露笑容，彷彿掃走疲倦。

一人一星在市區行走，不是迷路，就是被狗吠叫，但最終抵達女兒家中，女兒開門時，父女四目交投，繼而相擁，男孫下樓開心迎接外公，老翁打開鐵罐，孫仔一臉驚訝拿出光亮流星，祖孫立即將星星放在家中的聖誕樹樹頂，女兒和女婿則站在一旁欣賞。

廣告尾聲出現一句希臘文字，經中英文翻譯後，就是「付出愛，是很美好的事」。

【本文已獲YouTube頻道「廣告裁判」授權。】