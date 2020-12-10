合味道杯麵廣告向「跳舞群組」抽水　阿姨跳貼身舞　網民：重口味

「阿姨，我不想努力了！」第4波新冠肺炎疫情爆發，當中的「跳舞群組」無人不識，連著名杯麵品牌「合味道」都一同「抽水」，新廣告就安排一位阿姨跟肌肉男跳舞兼餵食杯麵，場面火辣又滑稽，網民都大讚貼地又有創意，但亦有人笑言「太重口味」。

合味道新廣告中，一位阿姨跟肌肉男跳舞兼餵食杯麵，場面火辣又滑稽。（fb影片截圖）

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逐格睇杯麵廣告點抽水▼▼▼

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合味道香港近日在facebook專頁發布一段只有33秒的廣告，只見紫紫紅紅的燈光下，一名衣着華麗的「阿姨」，跟只穿圍裙、戴煲呔的肌肉男在鏡頭前大跳貼身舞，其後肌肉男遞上一粒磨菇放在胸前，讓阿姨食。

鏡頭一轉，阿姨隨着音樂節拍，伸頭到肌肉男的腋下，一臉期待的她竟然是為了進食杯麵，而影片最後，阿姨在肌肉男跟杯麵之間，還是選擇了杯麵，「咁落力都唔及合味道嘅魅力！」

廣告引來數千網民讚好，不少人都大讚有創意又「靚抽」，笑言「邊度有得賣，我要un住食」，但有人則指廣告太重口味，「個周打湯好似有胳肋底味咁」、「我諗要過一排先敢食」。有網民就表示廣告很有趣，但想到「俾跳老舞群組搞到聖誕要喺屋企食杯麵」，就胃口全消。

早前網絡流傳的片段可見，美孚君好宴會廳曾於11月中，有人包場舉辦生日會，不少人於席間載歌載舞，非常熱鬧，但大部份人跳舞時未有戴口罩，因而引起市民對「跳舞群組」的關注▼▼▼

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同場加映：跳舞群組年齡差距引熱議 潮語「阿姨我不想努力了」狂Loop有原因

潮語「阿姨我不想努力了」出處（01熱話製圖）

網絡潮語「阿姨，我不想努力了」再次翻loop，這句說話其實來自內地，有「食軟飯、求包養」的意思，句子其後慢慢演變出更多類似截圖。

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「阿姨，我不想努力了」亦演變出多個版本！▼ ▼ ▼