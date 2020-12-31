東莞公司如廁要登記！員工去2次被罰20人民幣　網民：直接發尿片

去廁所大小二便是生理需要，不過內地卻有公司限制員工上班時去洗手間的次數！涉事公司限制員工去廁所時需要登記，每更只能去廁所1次，多名違規者被罰款10至20元人民幣（約12至24港元）。當地人力資源及社會保障局得知事件後介入，要求公司取消規定及退回罰款。

內地1間公司規定員工每更只可以去洗手間1次，否則會被罰錢，事件曝光後引起東莞市人力資源及社會保障局調查。圖為示意圖片。（Getty Images）

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涉事公司為廣東省東莞市安普電器有限公司，網上日前流傳2張由該公司發出的通告，1張的內容指3名分別姓唐、黃及陶的員工「上午、下午各上2次洗手間」，所以每人被罰款10元，另1張的內容為4名分別姓黃、陶、符及李的員工，因為在12月21日違反公司每更只可以去廁所1次的規定，去廁所2次，因而每人被罰款20元。

事件曝光後，東莞市人力資源及社會保障局就進行調查，查閱公司的考勤記錄、糧單、僱傭合約及向現場工人了解之後證實事件。局方向公司發出勞動保障監察限期改正指令書，要求改正規定並在限時內退回罰款。

公司曾經回應指，除了基本公資及加班津貼等薪金之後，公司還會按績效給予員工數百元，「我從績效裏面扣錢也是很正常啊」，而且罰款公告只是警告。惟公司亦承認做法可能有不合規定的地方，「人社局來跟我們講道理，我才知道，不講道理我哪裏知道」。

網民們批評公司做法不當，直指「這是剝削勞動力」、「資方對勞方的壓迫到令人髮指的地方」。另外亦有人笑言，公司可以直接向員工分發尿片，這樣一來就「1次廁所都不用去了」。

（澎湃新聞）

原文：【尿急】每天上廁所至少4次 長期忍尿可令腎及膀胱功能變差