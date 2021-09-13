魚尾夾12個聰明用法　剃刀保護蓋、垃圾袋固定器　仲可秒變手機座

想必每個人在學習或者是工作中，都使用過這種魚尾夾（或稱長尾夾）。但實際上，這種非常便宜的魚尾夾，不僅可以用來夾講義、文件。在生活中也有很多的妙用，今天日美醬就來給大家分享魚尾夾的12種用法。



手機支架、耳機收納器、剃刀蓋……圖解魚尾夾12種超方便用法▼▼▼

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耳機收納——平時我們使用有線的耳機時，垂下的耳機線總是會影響活動，臨時摘下耳機，聽筒就會掉在地上，非常不方便。這個時候我們就可以拿出一個魚尾夾，不僅可以固定住耳機線，還能用魚尾夾收納耳機哦！這樣耳機線就不會纏在一起，告別解耳機線時的抓狂。數據線分類——在辦公室辦公的朋友們應該都遇到過耳機線、手機或者其他充電線經常會纏繞在一起，所以這時你就要準備幾個魚尾夾給它們貼上標籤夾在桌子邊，每個數據線從對應的魚尾夾內穿過來，就可以輕鬆分別和收納了。手機支架——想邊吃飯邊追劇，沒有手機支架怎麼辦？魚尾夾可以代替。準備兩個魚尾夾和一張紙，魚尾夾夾在紙的兩端，穩穩的手機支架就做好啦。

明信片支架——不起眼的魚尾夾還可以用來當做明信片和相片支架，另外便利貼如果粘不牢的話，也可以直接夾在魚尾夾裡當做留言板和提醒板哦！刮鬍刀安全套——家中如果有刮鬍刀的話，鋒利的刀片很容易把手劃傷，而有一些刮鬍刀在購買時並沒有配備安全蓋，這時魚尾夾就可以用來當做安全蓋，伸手去放時非常安全，放在收納包裡也不會佔空。廚房夾——首先準備兩個勺子、兩個橡皮筋和一個魚尾夾，然後將它們纏繞在一起，好用的廚房夾就完成了。牙膏固定夾——快用完的牙膏可以先擠到一起，然後可以用魚尾夾固定。密封零食：這個用法大家平時應該已經用到了，就是可以密封各種零食、貓糧狗糧。垃圾桶固定夾——垃圾桶裡的物品太重，袋子容易下滑，我們就可以用魚尾夾夾在垃圾桶邊上，這樣就可以固定袋子了。除此以外，魚尾夾還可以用來固定衣袖、晾衣服、固定被芯防止亂跑，並且夾子的尾巴可以卸下來，這樣就不會「鉻人」了

以上就是魚尾夾的12種用法了，沒想到不起眼的小物件居然有這麼多的用處，是不是給予了你很多一物多用的生活靈感呢？

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