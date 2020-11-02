廚房收納｜雪櫃塞滿食材、飲料一開就絕望？　100Yen店產品幫到你

每次好不容易稍微清空了，過不久卻馬上又塞滿滿亂糟糟、總是找不到裏頭甚麼食物放在甚麼位置……這個東西就是冰箱！各位家中的冰箱是不是也是這樣？由於是每天都會開關無數次、每天都會映入眼簾的場所，它雜亂無章，是不是讓自己心情也受了影響呢？只要把冰箱收納整齊，看起來就會一整個神清氣爽，也會讓自己比較有幹勁呢。快來動手整理整理家中的冰箱收納吧！

而冰箱收納的強力夥伴，就是日本百元商店的收納商品啦。這次就要來為各位介紹，日本百元商店 DAISO・CanDo・Seria 的好用冰箱收納商品。

冷藏庫：可疊式分區整理盒

軟管狀調味料：專用收納架

蕃茄醬・蛋黃醬：筆筒

冷凍庫：L型隔板收納架

善用日本百元商品聰明收納

以上，各位覺得如何呢？有沒有為家裏的冰箱收納帶來一些新點子？既然是大家每天都會使用到的場所，整理得簡然有序，看起來舒服，也才能減少一些生活壓力、提升幹勁。只要善用日本百元商店的商品，花點小錢就可以帶來大大效果，讓冰箱使用起來更加方便。一直以來都為亂糟糟的冰箱感到煩心的人，請務必參考這篇，改善家中的冰箱收納吧。

除了台灣已有進駐的 DAISO 以外（編按：DAISO於香港亦有分店），日本比較知名的百元商店還有 CanDo 和 Seria，都十分好逛。大家到日本玩別忘了排點時間留給日本百元商店喔！

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很多人買了肉就想着反正放在冰格裏甚麼時候都能吃。但事實上一放可能就是一兩年，對於雪櫃裡的各種情況，日本收納師池田惠美是如何收納的呢？

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日本家庭主婦的整理收納能力毋庸置疑，現在很多主婦都喜歡在ins上向全世界分享自己的生活，而shiroiro就是其中一個，她的實用技巧讓她吸粉12萬。

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