MUJI無印良品｜原來呢舊海綿唔係愛嚟抹嘢　冷水瓶預你打橫放雪櫃

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-05-29 11:30

家是一個人最重要的空間，舒適的環境能讓人消除一整天在外的疲勞。深受大家喜愛的無印良品（MUJI）一直以簡約環保且實用的設計吸引消費者目光，以人為出發點推出各種產品。無印良品多樣化商品很適合居家使用，來看看日本的「必買十選」是哪些商品吧！

你清楚這些家居神物的用法和特別之處嗎？在日本被評為「必買十選」絕對有原因（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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以上是無印良品精選居家商品10物，有沒有很心動呢？用些小東西畫龍點睛，讓屬於自己的小窩更舒適，提升居住品質。

日本無印良品持續調降價格，多樣產品好用又便宜，有需要的朋友們可以多加選購喔！疫情消退後有機會赴日旅遊，若是遇到無印良品週間打九折時可以好好補貨一番，買夠一定額還可免稅超划算，千萬別錯過！

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