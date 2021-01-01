店舖防盜感應器點解成日誤響？台夫婦被超無理店員一句激到爆seed

許多店家為了防盜，都會在門口安裝防盜器，台灣一名女網友日前和先生去全聯超市購物，但進門和離開時防盜器都有響，她被店家懷疑有東西沒消磁，要求到辦公室，甚至還要她把手機消磁，讓夫妻倆聽了很傻眼。

這名女網友在臉書「全聯消費經驗老實說」貼文，表示日前和老公去全聯買東西，她只有帶一支手機和空的購物袋進去，但一進門時門口的防盜器就響了，不過店員並沒有叫住她。等到兩人買完東西結完帳要離開時，原PO經過門口又聽到防盜器「逼！逼！逼！」響了起來……

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原PO說在門口依稀聽到店家廣播要她去辦公室，但因為不確定是否聽到的是如此，所以不以為意便準備離開。等到他們要下停車場時，店員追了出來並問是否有商品沒有消磁，並且請她去一趟辦公室，原PO向對方解釋進門時防盜器就有響，而且他們也只買2包菜，還都是拿在手上，購物袋裡都是空的，並且還說：「我不知道是不是手機的關係？」沒想到店員回了一句話，讓原PO的老公瞬間暴怒。

店員直接地說：「不然你手機拿去消磁？」原PO先生一聽暴怒大喊「手機消磁就壞了啊」，而她也告訴對方說自己前幾天在別家店進出時也逼逼叫：「請問我該怎麼辦？我總不能一直被叫住吧……我很困擾啊。請問現在我需要再跟你進辦公室嗎？」最後店員也就放他們離開。

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