台仙氣美女買熱狗　店員盒上寫字求愛　網民暴動：我們也想認識你

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便利店為生活提供各式服務，也包括搭訕？台灣一名女網友表示，到便利店買了一份大亨堡熱狗，結帳後打開外盒食用時，竟發現店員在盒蓋上留下5字邀約訊息，讓她疑惑問網友：「所以我要再回去跟他say hello嗎？」

一位女網友在《爆廢公社公開版》發文表示，到便利店買了一份大亨堡，結帳時，店員說外盒貼膠帶比較不會鬆開，後來，原PO打開要食用時，才發現店員在外盒寫了一行字「好想認識妳」，令她傻眼，問網友：「我要再回跟他say hello嗎？」

貼文引發熱議，有「熱心」網友表示「不用這麼麻煩啦！妳把電話號碼給我，我幫妳轉達」，也有人建議原PO「客訴他」、「竟然利用職務之便」、「竟然用大熱狗想認識你？這還不告他嗎？」、「回去跟他說，盒子幫我丟掉」。

「我們全都想認識你！」點圖看看讓女網友美照及網民搞笑留言：

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對於便利店店員只寫了5字留言示好，網友笑「要留自己的line啊」、「字有點醜，先不要」、「帥的話可以」；也有人覺得店員的舉動「好浪漫唷！答應他答應他」、「我也想被這樣搭訕」、「看到妳的照片，我覺得他做對了」、「未來不好說，但多一位朋友總是好的～」、「建議你直接報警抓他，然後加我好友」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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