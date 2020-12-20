台女買奶茶特飲備註「少珍珠」　收到店員暖心字條一看超尷尬

台灣手搖飲料店佈滿大街，其中珍珠奶茶是不少民眾的最愛，日前台灣一名女網友就表示，在訂購飲料時，特別備註「不要太多珍珠」，沒想到收到飲料卻尷尬到不行，因為該飲料本來就沒有珍珠！

原po在「爆怨公社」發文表示，早上想喝個飲料，咬一咬軟軟的珍珠，但礙於牙齒痛很不舒服，在訂購時特別備註「不要太多珍珠」，沒想到收到飲料時，看到店員附上一張便條紙寫下「黑糖鮮奶茶本來就沒有加珍珠，我們另外請您吃」，並畫下一個笑臉的符號。

店員暖心寫下的字條。（Facebook@爆怨公社）

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原po訂購的飲料是「黑糖鮮奶茶」，並沒有珍珠兩字，鬧出這樣的小插曲也讓她直呼「完全尷尬癌發作，我早上腦袋怎麼了」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「好棒的店家，多支持」、「字真可愛」、「可以二訪的店」、「生活總是充滿著套路」、「冷冷的天就是需要這樣的溫暖」、「+1以為有珍珠」、「這樣做生意才對啊」。

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