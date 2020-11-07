台女麥當勞買魚柳包得「一滴醬」疑得罪店員？內行網友都話離晒譜

麥當勞魚柳包一直是許多人心目中經典餐點，蒸過的漢堡皮，加上選用鱈魚現炸魚柳，搭配上魚柳包醬與香濃芝士製成的他他醬，不少人都為之著迷。然而近日有一名台灣女網友買了一個魚柳包，原本打開包面期待的是療癒的畫面，沒想到翻開後的醬料卻只有「一滴」，讓她直呼「是不是被店員討厭了」，笑翻一眾網友。

網友在「Dcard」發文寫道，先前看到很多網友分享了自己買了魚柳包，開蓋後有「美麗的圓面」，自己也想要看看那個療癒的瞬間，於是她也到了麥當勞買了一份魚柳包，結果一打開，畫面相當凌亂，不但麵包和內餡分離之外，醬料也只有「一滴」，讓她好奇的問「是不是被店員討厭了呢？」

台灣女網友到麥當勞買了魚柳包回家後發現裡面的他他醬汁只得可憐的一滴（Dcard@summer_day）

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網友看到也笑翻「那一滴醬~！傻眼哈哈哈哈」、「店員：點到為止」、「我上次也是打開皮黏在盒子，但是有醬」、「醬好扯」、「對不起我笑了」、「我媽都說要雙醬哈哈哈 整個爆多 感謝店員的好心！」、「我不愛醬，覺得很棒」。

網友們不忘吐槽指魚柳像是被吐了一口痰，又有人PO出自己日前品嚐的超多醬魚柳包，有對比有傷害，簡直是在樓主傷口上灑鹽，超爆笑：

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但也有內行網友認為「好扯哦，一般會直接停賣，不然就會問妳沒有醬可不可以接受這樣，在我們店不可能發生這種事欸.....」、「魚柳包的醬一槍就是像42樓（如下圖）那樣，會很少除非醬剛好見底了，才會只有一點點，會很多可能是前一罐一點點，下一罐新的要打順要按個兩次才會導致爆多（比一槍多又比兩槍少），跟壓多久沒關係哦」。

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