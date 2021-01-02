尾牙│台男代醉女友抽中20萬頭獎　同事因1個理由叫重抽被嘲噁心

每逢年末，台灣不少公司都會舉辦「尾牙」聚餐，以感謝一眾員工全年的付出，一般更會設抽獎環節，禮品相相豐富。有台男早前應邀出席女友的公司聚餐，其間代替喝得爛醉的女友上台抽獎，當時女友的同事沒有異議，但當他抽中當晚最大獎20萬台幣（約5.5萬港元）後，同事們卻突然義正辭嚴地拒絕承認結果，指要由他的女友親自抽獎才算數，讓台男直呼「那些噁心的人」。

有台男陪同女友出席公司年末聚餐，其間代醉酒女友上台抽獎，竟抽中現金大獎，但台下一眾員工卻不滿高呼「重抽」。示意圖。（《愛回家》劇照）

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該名台男周三（12月30日）在facebook群組「靠北女友my girl」發文，稱上周其女友任職的公司舉辦「尾牙」，除了約50多名員工外，老闆便表示可以帶另一半參加，攜伴出席的人更有機會獲得額外利市和獎品，他於是陪同女友出席。

至於重頭戲的大獎環節，公司本來規定只有員工才能上台抽獎，但由於女友當時已經喝醉，台男便說「我代表XX（女友）來摸」，此時其他公司員工都沒有異議，惟未料他「一抽入魂」，竟抽中20萬台幣的最大獎，「這時候一堆人來開始鼓噪說要員工摸才算，我摸到不算，叫我女友上來重新選一個扭蛋」，紛紛在獎金面前「變臉不認人」。

台男抽中20萬台幣的大獎，卻被其他員工事後批評並非本人抽獎，結果作廢。（電影《家有喜事1997》劇照）

台男眼見一眾員工如此不服氣，連公司老闆也面有難色，他只好讓女友上台重新抽獎，結果抽中5000台幣（約1380港元），這段小插曲才落幕。不過，失落巨額獎金後，台男也不禁嘲諷女友的同事，認為他們的舉動「噁心」。

不少網民安慰事主，並認為人性就是如此，根本不必感到意外，笑言「你只是看到人的本性，是噁而已」「讓你體會到人性」、「說沒意見的人都死光了嗎」、「還沒摸都沒意見，中頭獎才說不算數，什麼鬼」。

（facebook群組「靠北女友my girl」）

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