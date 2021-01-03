英國Airbnb限時供暖氣　連登仔買暖爐遭業主沒收　凍到癲算點好？

【保暖／英國／暖氣／留學】近日出現的強烈寒潮令不少怕凍港人叫苦連天，不過即使室內設有暖氣也不一定能暖笠笠。有身處英國的連登網民凌晨發文求救，指近日遠赴蘇格蘭留學，暫時定居於Airbnb，由於天氣寒冷，日常需開暖氣，但住進單位才知業主規定每日只有10小時提供暖氣，樓主只好自購暖爐應付。沒想到業主竟趁他外出時闖進單位，以導致火警鐘響為由沒收其暖爐，令他大感不滿，遂問一眾網民應對方法。

英國近日冰天雪地極寒冷，有網民指近日到當地留學，租住單位才發現業主限制暖氣提供時間，更稱對方沒收他自行購入的暖爐。（《權力遊戲》劇照）

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連登網民「一刻也算是緣分」周日（3日）凌晨以「英國Air bnb一日得10個鐘暖爐」為題發文，稱近日遠赴英國蘇格蘭留學，形容當地每天也下雪，天氣寒冷，「每日日頭都已經喺0度左右徘徊，夜晚體感結冰咁款，全日着羽絨都唔掂」。

暫時居於Airbnb的樓主，住進單位才發現業主規定「每日0630至1200同1830至2300先有暖氣」，即每天只有10小時供應暖氣。為此他曾聯絡業主，提出因封城關係，他會長時間留於屋內，期望能長開暖氣，惟遭對方拒絕，「大佬而家tier 4（第4級防控）日日留喺室內叫佢全日開佢竟然唔肯」。

樓主指，業主以暖爐導致警鐘響及保險不受保為由沒收，更稱如他不答應便要搬走。（資料圖片）

為了保暖樓主只好即時購入暖爐，沒料業主竟趁他外出時偷偷闖進單位內，傳訊息表示已發現暖爐，要求沒收至他搬離才歸還，「我心諗我啲財物喺晒裏面，你無問過我就入嚟？唯有即刻返嚟」。後來業主待他回家後，以暖爐導致警鐘響及保險不受保為由沒收，更稱如他不答應便要搬走，又再次拒絕延長提供暖氣的時間，「話一日cost成50 pounds（約530港元）」。樓主只好發文求救，稱早已付了3星期租金，「住兩日就走無得refund（退款）好蝕」，期望遇過類似經歷的網民教路。

帖文引來網民熱議，有居於英國的網民指限時供應暖氣於當地並不罕見，建議樓主查清楚租約條款，「明白你嘅frustration（失望），但你住嘅係bnb唔係hotel（酒店），你嘅權利寫咗係你份tenancy agreement（租約）度，你有咩rights（權利）你先清楚」。另有人認為無論如何業主也無權在沒有知會樓主的情況下闖進單位，「未經你同意之下入去好侵犯guest嘅私隱喎，點知佢除咗攞走暖爐之外重攞走啲咩」。

也有人指樓主人在外地要適應當地文化，「睇落似文化上大部分都係開半日暖爐。bnb個host想慳錢又好乜都好，用返慣例開半日。咁樓主覺得半日唔夠， 想24小時長開咪同人傾下先囉，好多嘢都可以私底下解決，佢企硬唔得咁你咪到時先話退房」。最終樓主留言交代，指即將搬離涉事Airbnb，之後才考慮是否向公司投訴，「會搵定下家先，費事聯絡完Airbnb俾個host知道咗即刻趕走就麻煩」。

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