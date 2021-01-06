台女長期婚內失戀猶疑該不該離婚　網紅律師：先搞清自己想要什麼

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這位姊妹，關於婚內失戀的問題，其實應該要問鄧惠文醫師，但是基於我被她薰陶已久，對這件事也是略懂略懂，所以還是盡量給你一點建議。不過，在談你的具體問題之前，我想跟你談談婚姻的樣貌。事實上，沒有一個婚姻是「該如何」的，你的地獄，或許是別人的天堂，他還有穩定工作，願意養家活口，對很多人來說已經是萬幸。婚姻內該不該有愛？不好說。我可以肯定的回答你，婚姻是一種身份契約，但是我不能確定的跟你說，婚姻內是不是一定要有愛、彼此關懷、相互成長等等要素。

為什麼？因為每個人、每個階段，想要的東西都不會一樣。你喜歡這個人的某項優點，隨著時間經過，可能就會變成缺點。幽默風趣的背後，就是中央空調；老實可靠的背後，也就是沈默寡言。你要請他支援收銀，他怎麼去幫你累積open point？當你進入婚姻以後，不同的階段需求，就有可能會不一樣，所以，不是你太容易厭倦，而是他始終沒變。而就像我常常問苦主的一句話：「你要什麼？」

台女因與丈夫多年來零溝通而感到失落，並有離婚的念頭。（《婚姻故事》劇照）

欸，婚姻的本質，真的就不是只有建立在溝通與心靈契合之上的，那是其中一種態樣，但不是全部的態樣。就像是愛情的面貌一樣，有人覺得必須每天膩在一起，像是兩人三腳又像連體嬰，這才是真愛；但是有人認為最好不相見，就可不相欠，你覺得這有對錯嗎？況且，你努力了10幾年，從屢屢失敗，到無所期待，oh, gosh，你為什麼要花10幾年，想要改變別人，卻不是改變自己？

你早就知道他不是個想要跟你心靈溝通的人，可是基於種種現實考量，你忍了，時間過了，然後最後告訴我，你未來不想過這樣的生活，然後呢？期待一個人去改變，你自己為什麼不改變？你在婚內失戀了10幾年，他也讓你們母子衣食無缺10幾年，然後你告訴我，你一直不快樂。他呢？他的快樂是什麼，你知道嗎？

呂秋遠認為心靈契合只是婚姻的其中一項本質，因此建議網友要想清楚什麼生活才能讓自己開心。（《婚姻故事》劇照）

我不忍苛責你，因為10幾年來不願離婚，你一定有你的考量。但就是這個該死的考量，你當然得到了某些，只是也失去了某些，這就是婚姻。你現在要取捨的重點應該在於，什麼樣的生活可以讓你快樂。如果你一定需要一個伴侶，跟你心靈相通、互相成長，那麼就離婚吧！天下沒有離不成的婚，只有付不起的代價。你只要真心想離婚，全世界都會來幫你的。

只是，如果你要說，婚姻的本質就是心靈相通、互相成長，而先生讓你失望，我只能說，你並沒有理解婚姻的樣貌，因為大多數的婚姻，就是在柴米油鹽醬醋茶、學費消費生活費當中度過。你失戀了，那就承認失戀這個事實，在分手以後，找一個可以真正與你心靈相通的伴侶。這與身在福中不知福無關，而是每個人要的不一樣，你得尊重差異性，然後找到自己的快樂。

有人問我，婚姻的本質是什麼？我的回答是快樂。他們說我搞錯了題目，我說他們搞錯了人生。你得讓自己快樂，不論有沒有這段婚姻，都是一樣的。

明天開始天冷了，多照顧自己一點。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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