PTGF示愛求做正式男友　軟飯男開供養條件　網民疑作假：夠鐘食藥

【PTGF／食軟飯／渣男】男女關係太複雜，除了說「阿姨，我不想努力了」的小鮮肉外，亦有男子愛被女人供養。有男網民在平安夜（24日）於討論區發帖，聲稱被「20歲女樣子甜美身材ok」的兼職女友（PTGF）告白，要求成為她的正式男友。網民表示自己是被現任女友供養，更用對方的錢約PTGF，如果「轉會」，就會要女方做PTGF供養他，聲稱「過唔到自己良心果關」，所以拒絕，並鼓勵她努力賺錢，希望她不做PTGF也養得起他時就可以做她的正式男友。 帖文惹來網民質疑真確性，有人斥樓主是渣男，亦有人指他妄想，叫他「有病就去睇醫生啦」。

有男網民近日於討論區撰文，聲稱被「20歲女樣子甜美身材ok」的兼職女友（PTGF）告白，要求成為她的男友。（《向西聞記》劇照）

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樓主在平安夜早上於香港討論區以「PTGF同我講想我做佢正式男友」為題發文，表示自己近日認識了20歲的兼職女友，對方樣子甜美，身材亦不錯，雙方約了7至8次，「做咗唔同的活動」，而昨日（23日）女方表示對樓主有感覺，希望他成為自己正式男友。

按圖看樓主如何回應PTGF告白：

雖然樓主以「良心」推卻成為男友的要求，但聲稱「苦口婆心」勸女方趁年輕努力賺錢，又承諾如果女方可以不做PTGF情況下給他零用錢，他可以成為其男友。而現時他仍會繼續用現任女友的零用錢去維持這種PTGF的關係。

網上對樓主的言論不表認同，有人直指很大機會是「作故仔」，又指如果事件屬實，樓主本身已在吃軟飯，哪有良心可言？亦有人直接斥他是垃圾，「你就聰明，別人都傻」，更有網民指他是「有病就看醫生」、「夠鐘食藥」，意指一切都是他的妄想。

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