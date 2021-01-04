大數據揭露2021年台灣網民10個新年願望　減肥升職加人工非冠軍？

12月底總會不由得開始回顧過去一年來的酸甜苦辣，然後再為自己寫下全新的目標，希望可以在下一年達到。不過，越長大越會發現，每一年寫的「新年新願望」，重複率越來越高，因為幾乎都沒達到啦！只好繼續寫進下一年的願望中，有時候甚至整張紙都不用換，下一年乾脆不寫新希望了。

《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》幫大家整理一下台灣每年的新年新願望清單，到底有哪些是重複再重複，每年都無法實現的夢想？又有哪些是專屬於2021年才出現的新願望呢？（點圖放大↓↓↓）

+ 12 + 12 + 12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

相關圖輯：數據分析2020年台灣10大爆紅memes 哆啦AV夢「我要進來了」排第7（點圖放大↓↓↓）

+ 14 + 14 + 14

相關圖輯：2020台灣10大爆紅潮語 時間管理大師排第六 咩噗原來出自周興哲（點圖放大↓↓↓）

+ 14 + 14 + 14

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2021年01月02日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新年新希望』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

手遊回憶殺熱潮！「森友會」擠不進前10 網友熱議20大經典遊戲改編手遊

想念瘋看球賽的青春！今年最紅20大SBL超級籃球聯賽球員你最喜歡誰？

中天轉戰YT後誰最紅？主播網路人氣盤點 吃漢堡、大玩cosplay花招百出

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】