數據分析2020年台灣10大爆紅memes　哆啦AV夢「我要進來了」排第7

一講起「黑人問號」、「女人吼貓」你腦袋一定馬上有畫面！近年在網路上時常看到的「迷因」（meme）是指不限於實體的某樣東西，像是想法、旋律，甚至是一句話，被大量模仿、再造、傳遞。像是「嘻哈迷因」、「政治迷因」等各種迷因社團近年快速崛起，透過二創圖片傳達各領域的笑點，「迷因」儼然成為一股網路潮流。

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《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，2020年網友討論最熱烈的迷因主題，來看看你的手機是不是也都存有這些迷因梗圖讓你的幽默感隨時發威！（點圖放大↓↓↓）

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月22日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020爆紅迷因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】