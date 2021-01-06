「我要努力」講完算　日男分享「連假邪惡循環」　網民：我都係咁

剛過去的聖誕及元旦都有3天連假，大家有好好享受嗎？相信不少人都希望在放假的時候完成平常疏於處理的事情，但結果是否不似預期呢？有日本網民發文提到，只要沒有跟其他人約好這種非去不可的約會，即使腦中下定多少次「我要努力」的決心，也很容易陷入「連假邪惡循環」的漩渦中，假期在不知不覺中悄悄過了，明天又要上班啦！

不少都曾想過如何好好利用假期，但後來卻陷入了難以逃脫的慵懶漩渦。（《干物妹！小埋》劇照）

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日本網民早前就在twitter發文，表示「三連休的話大家絕對都是這種狀態的」，然後以圖輯描述了起床後先浪費了一些時間，雖然隨後下定決心要做好未做完的事情，但其後卻給自己各式各樣的理由暫緩一下，最後一直拖到深夜，結果什麼都沒有，在這個「連假邪惡循環」耗掉假期！

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不少網民對這個慵懶模式的「邪惡旋喎」深感共鳴，紛紛表示「不就是現在的我嗎？」、「為什麼要窺看我的生活」、「在我家中裝閉路電視了嗎」，更有網民閱後反而自信地回覆：「但我仍然為這樣的生活而自豪！」這個答案叫許多同道中人倍感安慰。

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