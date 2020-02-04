Monday Blue想放假諗唔到藉口？即睇10個老闆無法拒絕的請假理由

農曆新年連假結束了，要開工你的心情是否也跟著BLUE了呢？平常週末放個兩天，星期一上班就有「Monday Blue」，放這麼長一段連假，肯定是「Double Blue」了吧！不想開工卻又怕被老闆、上司覺得自己太廢，就為自己想個理由請假吧！

《DailyView網路溫度計》就蒐集了各式各樣的請假理由，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，究竟網友們討論度最高的請假理由會是什麼呢？突然想請假卻想不到好理由就跟著網友們一起請假請起來！

網路調查：老闆無法拒絕的十大請假理由（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 16 + 15 + 14

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月23日至2020年01月22日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『請假理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

老闆無法拒絕的10大請假理由（DailyView授權使用）

延伸閱讀：

牙醫界林志玲才第4！十大美女醫生讓鄉民「那裡」喊痛痛

天冷寶寶求溫暖！嗑鍋控最愛的「神仙級麻辣鍋」Top 20

蝙蝠排泄《全境擴散》！十大恐怖病毒電影 網友驚推這部「末世神預言」

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】