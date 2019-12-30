洗頭都會「洗錯」？正確洗髮才不會越洗越油　毛囊炎亦可輕鬆避免

想要一頭亮麗的秀髮，卻越洗越油，還長出一顆顆的「青春痘」？食藥署表示，選對洗髮精並使用正確的洗髮步驟，「先稀釋再按摩」，頭髮才不會越洗越油，甚至造成毛囊炎導致掉髮。

台灣食藥署在「食品藥物安全週報」指出，洗髮精的用途為去除頭髮上灰塵、油脂及頭皮屑，並且可對頭髮表面進行調理以改善外觀，常見的成分包含界面活性劑、聚二甲基矽氧烷（Dimethicone）、調節劑及營養護理成分等。

正確洗頭才不會越洗越油。（Upslash@ericklarregui）

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其中，界面活性劑主要為去除油脂和附著異物，常見的有硫酸月桂酯鈉（Sodium lauryl sulfate）及聚氧乙烯月桂醚硫酸酯鈉（Sodium laureth sulfate）等；聚二甲基矽氧烷可使得頭髮順滑；調節劑則用於調節洗髮精pH值及黏度；營養護理成分常見為膠原蛋白、絲蛋白、維生素及植物提取物等。

其中，界面活性劑可能會對頭皮產生刺激，因此洗頭髮時最好不要把洗髮精直接倒在頭皮上，也不要因為覺得頭皮癢而用指甲抓頭皮，使得頭皮受傷，甚至可能引起毛囊炎導致掉髮。

開業皮膚科醫師朱思穎表示，毛囊炎就像長在頭上的痘痘，會出現癢、痛的症狀，毛囊炎的患者可能會覺得頭皮出油而想要一直洗頭，但這樣反而使頭皮持續處在潮濕發炎的狀態。她提醒，洗頭一天不要超過一次，並盡量使用溫水，而不要用過熱的水洗頭。

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