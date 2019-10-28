【IKEA】10大好評家品　北歐設計簡潔百搭實用　成就家具巨頭

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IKEA 來自瑞典，主打具現代感的傢俱、家飾，以平實的價格販售自組傢俱，簡潔的設計風格獲得大眾喜愛，是許多人添購居家用品的首選。

雖然號稱平價，但旗下的設計師商品也並不是特別便宜，同樣的價格或許能買到品質更好、不需自組的傢俱，常讓人陷入兩難的抉擇裡頭，到底在 IKEA 有哪些值得買的實用商品呢？一起來看這份購物清單吧！

1.　置物盒

喜歡看《超級全能住宅改造王》這類節目的人，就會知道對於小空間來說，收納是非常重要的一件事，在 IKEA 可以買到外型簡單好看又便宜、各種尺寸的收納盒，依照自己的需求挑選大小，妥善利用每一寸居家空間！

▼▼按圖放大看其餘9樣實用商品！▼▼

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Dappei 結語：

以上這些商品都是千元以下，甚至百元有找！IKEA 的傢俱說貴不貴，說便宜也不是特別便宜，但這份購物清單內的商品可以稱得上 CP 值高，又非常實用，下次逛 IKEA 時不妨留意一下吧！

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原文： 也許你從沒想過要買它們！經濟又實用的 IKEA 購物清單，這 10 樣商品值得買！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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