超有愛│日男派利巿畀妹妹　自創超市商品包裝　成分標籤暖透心

【派利巿／日本元旦】元旦剛剛過去，日本傳統上有新年「派利巿」的習慣。有日男在網上分享派給胞妹的「利巿」，竟是超市特價食品的包裝。而令網民驚嘆的是他特地自製作了包裝上的標籤，內容可謂極盡惡搞之能事，但實質卻會令妹妹暖心！網民細心閱讀包裝上的細節，直讚他是「愛護妹妹又有心思的好哥哥呢」。

日本男子自製超市特價食品的包裝，製作利巿派給胞妹。（twitter@Ani112358）

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該名日男在twitter上發文，分享在剛過去的新年派給妹妹的「利巿」，內有面額1萬日圓的鈔票，還特地製作了「貨品標籤」，成分寫有「這個月的不安129卡路里」、「打腫臉充胖子1.3克」、「果然還是還給我67.3克」等，更爆笑的是包裝上面價格是2萬，但因為貼了半價標籤，所以只有1萬。

標籤資訊的中文翻譯版本。（twitter@Ani112358）

隨後網民更發現更多細節，例如地址上寫有「不要玩Instagram好好地學習」、消費期限是「找到自己想買的東西前」以及加工者是「在東京一個人住的哥哥」等，除此之外更寫上「保存期限：成為高中生前交給媽媽看管」。種種細節讓網民高呼超用心！

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