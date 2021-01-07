公屋男怨家道中落　常與私樓女友比較家底　女方好友：又窮又自卑

【愛情／私樓／公屋】家境較好，難道人生就不會有壓力嗎？最近有女網民在討論區上分享，指朋友最近工作壓力大，向住公屋的男友訴苦之後，對方卻指：「你有私樓仲壓力大？」該名男友平時常提自己以前也住過私樓，生活富裕，只是家道中落，不過樓主形容最諷刺的是，他不時會就穿着問樓主朋友意見，想知道「點樣睇落有錢啲」。樓主感嘆雖然找男友不一定向錢看，「但又窮又自卑真係好煩」，寧可選擇一個門當戶對的男友。

有網民在討論區上表示，朋友與男友因為家境差異而發生問題，住公屋的男方更曾稱：「我都未話有壓力，你住私樓有壓力？」（資料圖片）

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樓主「富江姊妹」在討論區上以「香港啲男人係咪窮到傻咗？」為題發文，分享朋友與男友的感情故事：

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最後樓主在回應中提到，不知道應該怎麼回應朋友，或是應否建議他們分手，直指「呢啲男仔執到真係喊3聲」。

有網民就認為，男士們一般都接受不了自己人工比另一半低，「好易自尊心強，講嘢單單打打」，或是「又話要有自己空間，但又唔想輸畀男一半」，但事實是能力未不足未能面自己，建議樓主朋友與男友分手。不過亦有人認為，樓主朋友的男友只是剛好性格寒酸，與性別無關，更質疑「屋企食飯都要夾錢，仲要係阿媽提，真係第一次聽，真定假」，而樓主堅持是真人真事。

同場加映：公屋潮文真人版！曾有連登仔因為就讀副學士及住公屋而被女友母親嫌棄，最後分手收場！【點擊下圖放大立即閱讀內容▼ ▼ ▼】

（香港01製圖）

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