台男看AV驚見男女友人交歡短片　渣男直認：她不知道我在偷拍

【愛情/短片流出/偷拍/渣男】網上不時發生情侶親熱短片流出的事件，對當事人造成傷害。一名台男最近在Dcard討論區上分享，指自己觀看成人短片時，看到一名男性好友與女友的親熱短片上載到網站，於是立即與他聯絡。不料好友竟然承認是自己偷拍的，樓主之後通知好友的女友，對方知道後立即哭了起來，更說不知道可以怎麼辦。樓主最後在帖文中呼籲女孩們一定要想方法保護自己，「如果你的朋友們看到你的影片，你覺得你能接受得了嗎？

樓主在Dcard討論區上分享，指他發現一名女性友人被男友偷拍交歡短片。（GettyImages）

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台男在討論區上的帖文提到，自己某天工作回家後無事可做，於是打開手機程式，打算觀看成人影片。樓主說那個成人程式「不知道為什麼，裏面就是很多人都會上傳跟自己女朋友親熱的影片」，雖然自己跟前女友都有拍過，但只是想從其他角度欣賞自己的女朋友，分手前在對方的要求下也已經乖乖刪除，令她不需要有顧慮。

樓主在程式中找合心水的影片時，突然發現其中一個人與自己認識的女孩極之相似，「我想說，不可能吧？是她嗎？」，之後更看到片中一個由他射氣球贏回來再送給她們的公仔，認得是因為她們將公仔拿回家時不小心弄斷了一隻耳，女孩還特意將它縫好再拍給他看，「那時候我還笑到不行」。

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由於樓主跟那個女孩的男友是很要好的朋友，確定他們仍然在一起之後，就找男方問他為什麼要上傳影片。不過男方卻直指「你有看到喔，讚喔，她不知道我在偷拍的」，令樓主傻眼之餘，亦都直接對男方開罵，「後面的是完全吵架那種」，直至男方說到「你都看過了，爽到了你還兇什麼」，樓主就直接掛斷電話，找女方告訴她發生過的事。

女方知道事件並看過短片之後，就哭了很久，並問樓主應該怎樣辨，於是樓主就建議分手。樓主之後得悉兩人已經分手，女方更說過幾天都請樓主吃飯，感謝樓主的幫忙，不過樓主卻說自己沒法赴約，因為看過那個影片之後，只要看到女方的臉就會想到那個畫面，只能說自己工作忙沒時間，「不然我真的很難想像我跟她去吃飯的那個尷尬」。

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樓主最後呼籲女孩們「拜託拜託一定要保護好自己」，反問各位「如果你的朋友們看到你的影片，你覺得你能接受得了嗎？」雖然自己有時也會去看網紅明星的流出短片，但看到片中人是自己朋友時「心裏很難過，不難想像她的心理傷害是多大」。樓主說朋友哭了足足4個小時，聽到這麼久的哭聲之後就連自己都想哭了，「因為對一個小女生來說真的是一個很大很大的傷害，所以各位女孩們保護好自己呀！」

事件引來網民熱烈回應，不少人認為男生做了對的事，同時呼籲女生都要好好保護自己：

同場加映！（香港01製圖）

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