阿媽爆門叫食飯當作弊拎F　中大生上訴成功　教授轉軚原因惹熱論

早前有中大學生哭訴，指網上考試期間遭媽媽強行開門叫他食飯，過程被教授當作弊處理，成績被評為F，令他傷心得哭了3晚，自言感到巨大壓力。帖文引起同校學生熱議，不少人建議他向校方上訴，後來事主再次投稿「報喜」，指教授翻看事發過程片段，認為事件不涉及抄襲，因此「個分應該唔會修改（至F級）」。

有中大學生在facebook專頁上匿名投稿，指自己早已通知媽媽需要閉門一段時間考試，考試期間媽媽卻不斷拍門叫他食飯，最後更以鎖匙強行開鎖斥責「而家驚你自殺啊」。（資料圖片／鄭子峰攝）

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日前facebook專頁「CUHK Secrets」貼出該名中大生的匿名投稿，講述他進行網上考試期間，被家人影響而被評為不合格的經過：

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帖文刊出後引來同學討論，不少人認為他根本沒有作弊，應該據理力爭，就成績申請上訴，亦有人慨嘆家家有本難唸的經，建議他下次找1個沒有騷擾的地方應考。

至前日（5日）專頁再次貼出事主的跟進投稿，稱發文後已聽從同學們意見，向教授講述事發情況並就科目成績上訴。他說教授「睇返條錄影片段，認為只係純粹回應屋企人，不存在抄襲問題」，因此分數「應該唔會修改」，相信不會被評為不合格的F級。

事主其後再次投稿，稱已向教授就成績上訴，對方翻看片段認為事件不涉抄襲，故決定不會將其成績評為F級。（示意圖/GettyImages）

不少同學看到「報喜」消息也恭賀事主，又紛紛討論教授「轉軚」的原因，「佢有睇過secret發現自己出咗事」、「有人嘈咪有精神處理囉」、「明顯係有輿論佢先跪低啦，賭X如果你冇開post直接appeal佢直頭唔翻睇」。有同學則指事件中的成績及作弊評估機制存在漏洞，認為應盡快改善，「呢種老屈唔使本嘅機制一定要改，唔可以再存在」。

中大《紀律指引及程序》列明，所有本科生及研究生涉及的與學術相關的紀律個案，會由開設該科目的學院、書院、部門或中心，而非學生所屬主修課程或學院處理。相關老師應給予機會，讓涉事學生與相關紀律委員會或適合執業評估委員會的成員會晤，而學生可就個案的決議，向教務會學生紀律委員會以書面提出申訴。

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