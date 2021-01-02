踩廁板大便留腳印屎迹　中大宿生狠招整蠱自私精　網民：有畫面

宿舍內如茶水間和廁所均屬公用設施，使用時應保持衛生整潔。有網民日前在facebook專頁「CUHK Secrets」發帖，指其宿舍廁所最近衛生極差，疑有人習慣踩上廁板大便，廁板經常留下鞋印，馬桶更偶爾殘餘糞便，有宿生沒有好好沖廁，情況一直未有改善，樓主只好出狠招整蠱該名缺德宿生，引來其他網民爆笑。

有中大生發現宿舍座廁廁板有鞋印，決定出招給缺德宿生1個教訓，做法引來網民熱議。（《極樂宿舍》劇照）

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該網民昨日（1日）在facebook專頁「CUHK Secrets」發文，表示自己正在居住的中文大學某宿舍，經常有人站上廁板再蹲下如廁，他每次打開時都能清楚看到鞋印，間中更會發現沒有沖乾淨的糞便。樓主在宿生WhatsApp群組投訴，惟情況仍然持續，他便想出奇招，不停拉扯廁板至幾乎鬆脫，再於馬桶和廁板之間塗上潤滑油，「普通人就咁坐低屙應該會冇事，但如果有人想企上去，個重量同角度又夠的話，就會一嘢跣甩個廁板，跌到佢X街」。

做好一切準備後，樓主安然入睡，至翌日早上起床，發現宿生WhatsApp群組傳來訊息，原來有人拍下了涉事廁格的「慘況」，不但整塊廁板脫落，地面更有糞便、鞋印和手印，「如果冇估錯應該係果位仁兄屙Ｓ（屎）出力嗰下個重心偏咗，一嘢剷爆咗個廁板，跌落地下之餘仲要搞到自己成身Ｓ」。

樓主在馬桶和廁板之間塗上潤滑劑，當有宿生踎座廁時，容易意外跌倒。（Kolar.io/unsplash）

樓主期望「幕後黑手」能以今次經歷為戒，「希望佢可以好好吸收今次教訓，以後屙Ｓ坐低舒舒服服咁屙啦」。帖文一出，有網民大讚「做得好」、「捍衛乾淨廁所，你我有責」、「玩咁癲嘅」，並着樓主可仔細觀察其他宿生，「瞓醒見到邊個整親就知」，笑言帖文「有畫面，仲好似有聲」。

（facebook專頁「CUHK Secrets」）

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