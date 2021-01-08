男友深夜偷睇穿搭LookBook自瀆　港女嬲爆：仲拎我嚟比嫌我身材差

韓國及台灣YouTuber的穿搭LookBook近期大行其道，但介紹衣着配搭的影片竟能引起情侶吵架！有港女在討論區上表示，由於LookBook中的YouTuber在更換穿搭期間只會穿內衣，變相大曬美好身材，男友睇片後經常批評她體態多肉，「叫我學下人哋」。不過港女對男友最大的不滿，則是某天發現他竟然一邊看LookBook一邊自瀆，「搞到有種見住佢睇A片嘅感覺」，不禁問網民們是否有類似經驗。

穿搭LookBook近年在YouTube上十分流行，影片內容主要就是YouTuber在鏡頭前不斷更衣示範穿搭，其間或只會穿上內衣。（YouTube頻道「표은지Eunji Pyoapple」短片截圖）

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穿搭LookBook的帖文由港女在Dcard討論區上發出，首句即表示「嬲到我X街」，她說最近韓國及台灣流行穿搭LookBook，「啫喺啲YouTuber淨喺着住Bra同底褲喺Cam面前除衫換衫換唔同嘅穿搭style」，她與男友一同觀看，結果卻發生以下拗撬：

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網民們大多認為問題不在其男友觀看穿搭LookBook片，而是男友拿片中YouTuber與女友比較，「其實真係無乜嘢，男人鍾意睇呢啲好正常」、「睇冇問題，攞你同人比就有問題」。另外有人表示，如遇類似情況，寧願男友直接看成人影片，「講到拎嚟自瀆好似有啲誇」。

同場加映：Sole（솔이）是韓國模特兒，是最為人所知拍攝穿搭LookBook的YouTuber之一【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

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同場加映：韓國DJ樸恩智Pyoapple亦有在YouTube上載LookBook短片【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

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