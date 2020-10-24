iPhone12開賣首天　「台灣第一摔」熒幕裂出蜘蛛網　爆驚人維修費

【iPhone 12 mini／iPhone 12 Pro／iPhone 12 Pro Max】iPhone「爆Mon」是不少用家遇過的問題，爆裂不嚴重又要考慮是否維修，但新機第一日用就爆出「大蜘蛛網」？蘋果新iPhone 12昨日（23日）才於台灣開售，就有用家的熒幕破出大裂痕，引來網民熱議，上載照片的facebook專頁笑言是「第一天體驗送修」。網民們笑稱這是「全台第一摔」，不過專頁隨後有解釋，因為做測試才會裂成這樣。

iPhone 12開賣不久就摔出大裂痕，但有網民大讚裂得很美。（fb專頁「小豪 - Siouhao」圖片）

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手機才剛剛開賣就有人摔爆螢幕？台灣專頁「小豪 - Siouhao」昨晚分享影片，一台才剛開箱的iPhone 12，螢幕右下角有重擊痕跡，延伸出去變成一個大的蜘蛛網裂痕，而且裂痕是黑墨一樣的顏色，但螢幕還能顯示，照片背景是台北的Apple專門店，笑道「第一天開賣，第一天體驗送修」。

專頁稱這種程度的損傷維護要等7天，費用為1.3萬台幣（約3500港元）。雖然螢幕裂得誇張，但許多網民竟大讚「哇這個有點美」，說摔得很有藝術感。專頁後來解釋，會爆成這樣其實是在做測試，想檢測新iPhone的承重力，用壓力機和摔機方式測試機面、機背、鏡頭等位置，因為屬人為損壞，所以費用要1.3萬台幣，之後會上傳測試的影片。

其實是在做承重力測試：

+ 6 + 6 + 6

網民笑稱這是「最速災情」，笑言專頁拿一台新手機做測試「真豪氣」，但亦表示維修費相當昂貴「一半的價錢，驚人的維修費」，「不要送我可以能用就好」。