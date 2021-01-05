台女食壽司iPhone XR跌入回收孔　意外發現內部結構：是流水道！

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壽司可說是港、台最受歡迎的日本食物之一，日本知名品牌「藏壽司」自赴台後更是時常大排長龍。藏壽司除新鮮壽司外，吃完的餐盤還能累積抽扭蛋，然而卻有人因回收餐盤而鬧出小插曲。一名女網友發文表示，日前吃藏壽司時自己的手機不小心掉入餐盤回收孔中，沒想到因此讓她發現餐盤回收孔中的秘密。

一名女網友在《爆廢公社二館發文》發文分享，吃藏壽司時自己的iPhone XR不小心滑入餐盤回收孔，當下她嚇到無法進食，但卻意外發現餐盤回收孔後是什麼樣子，「是一條蠻深的水道，有強力的水流沖盤子回到廚房的洗碗槽」。

事後原PO還分享日本YouTube頻道「178イナバニュース【くら寿司公式】」影片，讓大家能更了解餐盤回收孔後的內幕。（點圖放大↓↓↓）

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此文一出，網友們風趣留言表示，「XR：我當時害怕極了」、「於是⋯得到了一隻乾淨的手機」、「想換手機了」、「幫XR跟妳拍拍」、「我以為裡面有人收欸」、「順便洗一洗」、「哇塞玩手機飄飄船耶」、「XR下去有算盤數嗎」、「XR的奇幻旅程」、「想知道XR的心理陰影面積」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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