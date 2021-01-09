女友要求月儲$4000設「手袋基金」　網民轟台男太天真：腦袋壞掉

不少女人都對手袋愛不釋手，有些女生更會為名牌袋而節衣縮食。有台男最近網上發文，指女友得知他月薪約7萬台幣（約2萬港元），卻要求他每月像定期存款般，存下1.5萬台幣（約4000港元）當作「包包（手袋）基金」。女友後稱若存款不足，自己可補貼部分金額，台男細想下認為「那她好像也不是想把我吃死死？」，隨即被網民炮轟「天真」，直指其女友太奢侈。

有台男發文，指女友要求他每月都存款至「手袋基金」，以在對方8個月後生日時，能送她心儀的貴價手袋。（《Start Up》劇照）

台男在facebook專頁「靠北女友my girl」發文，表示女友知道他月均收入約7萬台幣，「就叫我每個月扣除必要開銷後，編預算月存1.5萬當作她想買的包包的基金」，直至8個月後，台男便能在對方生日時將手袋送給她，並指假如屆時存款不足，她亦可自費出2萬台幣（約5500港元）補貼。

台男原本認為女友此舉很離譜，但細想之下，女友目前大學4年級，要拿出2萬台幣必須「省吃儉用」，表示「她說自己可以出2萬，那她好像也不是想把我吃死死？」，認為女友可能只是一時錢不夠，才會找他幫忙。

台男稱女友可能只是太想要某個手袋，惟單靠自己無能力支付才會叫他幫忙。（《不知道就好的事》劇照）

然而，大部分網民卻與樓主持相反意見，直斥其女友在理財和價值觀上有偏差，勸喻樓主「適時要懂得拒絕」，又指「她腦袋壞掉你跟着一起壞？買完打算背着14萬包包吃吐司配開水？」、「這公主養下去，到時誰錢多，誰就能把走」、「嘩！大四想買12萬以上的包包厲害」，並認為樓主大可將這筆錢用在其他地方，「你可以選擇養貓，這個預算你可以養半打貓」、「為何不養哈士奇？」

（facebook專頁「靠北女友my girl」）

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