去女友家過夜被收天價「水電費」　台男見到「女友價目表」眼都凸

情侶之間相處時一般不會對金錢計得太清楚，但現實總有奇葩是例外，台灣1名女子甚至對男友設立「價目表」，讓人看得傻眼！有台男日前在網上發文抱怨，指與女同事發展成情侶後，發現對方擁有很多名牌手袋，而且居住地點極神秘，令他一度懷疑對方是有錢人。直至早前他終於有機會到女友家過夜，原以為感情昇華，沒料對方隔天女方竟向他收取2000台幣（約560港元）天價「水電費」，其後更「明碼實價」列出自己定下的「價目表」，例如看電影或純睡覺都有定價，而「不純」睡覺更要看情況，台男完全被嚇呆！

有台男崩潰訴苦，指到女友家過夜後，竟被追收天價水電費。（《太陽的後裔》劇照）

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該名台男早前投稿至facebook專頁「靠北女友2.0」，訴說跟現在已是「前」女友的荒唐交往經歷。他指與對方是同事，「互相喜歡然後在一起的」，交往初期已很認真，「衝着長遠發展去的」。由於公司不允許辦公室戀情，兩人一直「裝着很矜持」，在一起的時間約有3個月。

台男說拍拖後發現女友很多名牌手袋，更一度開玩笑問及原因，「我還問她是不是富二代來體驗民間疾苦的，她說不是，我說那妳怎麼有這麼多包包，她就說別人送的」。

交往後台男發現女友擁有多個名牌袋，惟對方僅稱是別人所送。(《最愛女人購物狂》劇照）

交往期間台男做足男友本份，雖然當時與女友住處相隔較遠，他仍「管接管送」，外出後都會送對方回家，不過女友卻「一直守身如玉」，連住處位置也沒有告訴他，「我想去她家坐坐都不行，每次都是送到離她家很遠的紅綠燈路口」。

至近日他終於能到女友家過夜，「也沒幹什麼，什麼都沒幹，就在她家睡了一個晚上」，原以為是感情昇華的證明，沒料醒來卻遇上令他傻眼的事，女友竟要求他繳付過夜當晚的水電費及租金共2000元台幣（約552港元）。

女友理所當然的態度令台男大感愕然，只好多次反問對方原因，然而女友卻秒回「我對前任都這樣啊」。沒想到台男帶着憤怒及好奇問到女友做其他事情的價目時，對方竟如推銷員上身列出自己的「價目表」！台男看完只能崩潰再次質問：「我不是你男朋友嗎？」

網民看過兩人的對話也大感震驚，直指女友做法如將自己當成出租情人，「這是鐘點情人，時間到囉，要續買另外加價喔」、「這是租一日女友嗎？什麼都要算」、「她這個連房租都算進去了，成本太高」。亦有人諷刺稱，台男於這晚後終於明白女友為何有錢買不同的名牌手袋，「包包的來源知道了」、「純睡覺5000，不純的要看情況，所以你應該了解她的名牌包包怎麼來的了吧」。

同場加映：結婚是人生大事，考慮的因素很多，但有台女卻因為男方身高而猶豫又是否合理？【點擊下圖閱讀故事▼ ▼ ▼】

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