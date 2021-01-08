辭職遭陰濕上司報復　擅改離職證明變被解僱　港女一招完美KO奸計

正所謂「好工不如好老細」，遇到「陰濕」又難頂的上司，還是早走為妙。有打工仔在網上發文，指去年其部門空降一位新主管，不斷用冷暴力方式對付下屬，她最終決定辭職離開，殊不知上司竟將離職證明上的原因變成「被解僱」以報復，幸好事主都有後着一步，完美擊破「小學雞」上司的奸計。

有打工仔在網上發文，指去年其部門空降一位新主管，不斷用冷暴力方式對付下屬，她最終決定辭職離開。（《無法成為野獸的我們》劇照）

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Facebook專頁「辦公室日報」日前刊登讀者Ariel的投稿，指自己在公司工作3年，去年其部門空降一名新主管，形容對方「份人好陰濕」，常用冷暴力方式對付下屬，包括不斷捉錯處、當着眾人面前說令人難堪話，先後已迫走兩位同事。

Ariel表示，自己性格較為剛烈，「基本上日日都會吵一鑊」，辦公室政治同角力令其心情大受影響，「連老公都話我脾氣差咗，情緒好波動」，最終決定裸辭，不想被公事影響家庭。

不過辭職一事亦引來上司不滿，對方力勸她扣假早走，唯公司正實行在家工作措施，「一來啲大假點解要蝕畀你？二來今年耐唔耐都home office，有時唔使見到」。誰知事件令上司「好唔順氣」，竟將離職證明上的原因寫成「被解僱」，意圖影響事主的前途以作報復。

Ariel其後向人事部對質時，前上司竟稱「一早想炒我，唔覺得咁樣打落封信有咩問題」，幸好她辭職時早留後着，將辭職信「BCC自己email」（傳送密件副本給自己），並要求前上司賠償一個月代通知金，「你可以話我係被炒，咁就麻煩賠返一個月代通知金，因為我畀你炒的話，冇可能冇錢賠㗎嘛！不過想同你講聲，我有email copy，有晒證據，你想點做由你決定」，上司聽見即「淆底」，着人事部重新撰寫離職證明。

帖文引起網上熱議，不少網民大讚事主做得好，「識得保護自己真係好緊要」，又批評該上司果然「陰濕」、手法低莊，「告返佢虛假文書拎賠償啦不如」。

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