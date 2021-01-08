台女揭男友多次偷食　出狠招膠水封尿道口　男方睡醒欲如廁勁崩潰

對愛情不忠，小心隨時被伴侶用狠招報復！最近1名台女在網上發文，指自己發現男友與其他女人偷食，曾多次原諒他但仍死性不改。一怒之下，台女竟翻出家中膠水，趁男友睡覺時黏在對方下體的尿道口，結果男方睡醒，才驚覺自己無法小便，崩潰叫喊「感覺我要爆炸了」。

有台女發現男友出軌後，決定以狠招報復，趁男友睡着時用膠水封住其下體排尿的地方。（示意圖 / 資料圖片）

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該台女在facebook專頁「靠北女友my girl」發文，怒斥男友多次出軌其他女子，每次都苦苦哀求她原諒，但不久又會再犯。直至最近，台女心意已決提出分手，男友卻「死活都不願意」。為了讓男友留下深刻「教訓」，台女最後做出驚人舉動：

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事件引來網民熱議，有人看後更直指大快人心，「原來白膠可以這樣用，但我會用3秒膠」、「這太有才了！要做筆記記下來」、「太狡猾了，不給尿尿」、「強力膠3秒膠可能會缺貨了」。不過，也有網民提醒樓主此舉涉嫌違法，希望其他人不要模仿。

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