人妻控訴月入逾10萬老公如「廢物」　不打掃不湊仔　網民教咁樣做

丈夫外面辛勞工作賺錢養家，全職媽媽每日在家打理細務照顧兒女，同樣不應被輕視。台灣一名人妻日前在網上發文，指月入30至40萬新台幣（約10萬港元）的丈夫，每日放工回家如「廢物」一樣，從不做家務及幫忙照顧年幼兒子，讓她感到自己像一名傭人般，「我在家每天為你做牛做馬就是應該的？」

台灣一名人妻日前在網上發文，指月入30至40萬新台幣（約10萬港元）的丈夫，每日放工回家如「廢物」一樣，從不做家務及幫忙照顧年幼兒子，讓她感到自己像一名傭人般。（《多功能老婆》劇照）

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該名台灣人妻投稿至facebook專頁「靠北婚姻2.0」，控訴丈夫收工回家後懶理所有家事，周末亦睡得很晚，又不陪伴兒子：

【人妻怒罵月入10萬丈夫如廢物】全文▼▼▼

帖文引起一眾網民熱議，但對於人妻的控訴卻不太同情，亦有網民認為幾十萬月薪（台幣）的家庭，何不聘請真傭工來打理家務，並向樓主提出多個解決方法，以維持家庭和諧▼▼▼

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按圖看港女訴苦全文▼▼▼

打機的確有機會影響夫妻關係！曾有港女在討論區發文，指老公突然沉迷打機，行為異常，看過他的手機後，竟發現他與1名遊戲內認識的女子有曖昧關係，成為夫婦感情危機的導火線！