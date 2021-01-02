台人妻放產假　老公怕她悶　買彈珠台回家寵妻　網友超羨慕：太狂

常逛夜市就會注意到有人會擺設彈珠台供民眾玩，一般人並不會想買一台回家放，但卻有一名女網友曝光老公瘋狂的行徑，就是搬了一台投幣式的彈珠台回家，讓她笑說老公「真的很狂」，網友看了也很羨慕。

這名女網友在臉書「爆怨公社」貼出照片並表示因為放產假在家裡休息，日前她無意間跟老公說有人在賣夜市彈珠台，原本只是講講，結果老公當天晚上下班就說要載她去拿禮物。原PO一看竟然就是她提到的彈珠台，老公還說「現在我玩電腦，妳在我旁邊玩彈珠台陪我」，讓她直呼「他真的很狂」。

原PO說從認識到結婚，老公對她就做了兩件瘋狂的事，第一件就是兩人認識不到一個禮拜，因為她昏倒，老公就決定買車了，而第二件就是買了一台彈珠台給她玩。

網友們看了十分羨慕兩人的好感情，還有人分享家中也買過同樣的東西，按圖查看網友留言▼▼▼

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