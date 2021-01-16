台女精神上出軌進退兩難　網紅律師：想他的時候，想想你的家！

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

這位姊妹，你心裏其實已經有答案了，但是你心裏或許還是存在着微薄的星火，希望我可以給你不同的答案。是的，我確實會給你不一樣的答案，但不是為了所謂的道德或法律，而是為了你的人生。

所有的感情，都是從一杯咖啡開始的。咖啡，接着就是海邊、再來是電影院、然後是房間裏，最後就是床上。所以，你當然可以安慰自己，這是精神外遇，其實真的沒有任何身體接觸，你所追求的，就是一種心動的感覺而已，讓你覺得乾枯的生命裏，出現了一點火花，可以滋養繼續下去的力量。但，人生就是這個但，沒有這麼簡單可以停留在這裏而已。一開始你只會要這個，後來你就會要多了，要多了，最後就會要了命。

千萬別誤會了，這不是愛情。愛情，是要一點時間去累積的，綜合了習慣、愛、義氣、同甘共苦、彼此分享、支援、一起面對、抱怨難過等等，就是這些情緒，綜合出愛情。彼此契合？你跟你老公難道一開始只是湊合？湊合着生了兩個小孩？或許，我不確定。愛情如果等於激情，那麼現在的情況或許就是。畢竟曖昧讓人受盡委屈，找不到相愛的證據，何時該前進、何時該放棄、連擁抱都沒有勇氣。愛情只有在這時候最美，過了以後就只會逐漸凋零，當兩個人發生性關係的時候，大概就是關係往下掉的時候。你可以肯定，他的談吐、才華、個性、興趣，能跟你契合多久？

呂秋遠指激情不等於愛情，而愛情則是綜合了習慣、愛、義氣、同甘共苦、彼此分享、支援、一起面對、抱怨難過等。（《香港愛情故事 》劇照）

我不是說你跟他一定不會是愛情，只是這需要時間醞釀與沈澱，或許在歷經10年後，會比你現任的配偶更好，但不會是現在。現在，你就是選擇性的對他遮眼，忽視所有的缺點。對配偶，你也是遮眼，無視他所有的優點。比較的基礎不同，如何能說他才是真愛，接着點播相見恨晚，說什麼恨不相逢未嫁時？

人到了一定年紀，最希望的就是穩定。明天與今天一樣，年輕的時候覺得是不長進，年長以後覺得是幸福。回家的時候，看到兩個孩子可愛的臉、老公熟睡的表情，對你來說或許現在無感，但是當你有天沒辦法再聽到孩子哭鬧聲、老公的打鼾聲，取而代之的，是跟他坐在咖啡店裏談論風花雪月，你會開心嗎？你會想要跟他結婚嗎？你會想要跟他同居嗎？撿拾他的臭襪子、洗滌那些髒碗盤，你會覺得這是一段你要的新人生嗎？

或許你會說，不，你要的只是一段、就這麼一段。抱歉，人生不是自助餐，你可以選擇要什麼。多數時候，就是亂七八糟的一盤菜塞到你的盤子裡，而且命令你要吃完。我擔心的是，你還真的只有一段，因為老公看出來你的年輕、雀躍、開心、憂心、幸福洋溢，你以為他眼睛瞎了？接着，當他已經不願意給你機會，那些平凡的日常，就會像泡沫一樣，從你的身邊消失，他提出離婚、要求監護權、你得賠償，離開這個家，因為你外遇。就那一段、該死的那段。

然後呢？

這位姊妹，別輕易的摧毀你自己的日常。我不談背叛，那太沈重，畢竟人都有可能心動。但是，你得想想，與浮士德交易，你能否付得起代價。可以，就去吧！如果不行，想他的時候，想想你的家。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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