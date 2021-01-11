露營友批馬鞍山昂坪高原有人多次燒地遺大量垃圾　最離譜M巾都有

【露營／生火／起火／燒地】新冠肺炎疫情肆虐，卻有不少人到郊外露營，多個山頭都可以看到人山人海。有網民在討論區上表示，近日在馬鞍山昂坪高原多次發現有人直接在草地上生火，影響生態，更留下大量垃圾。

樓主上載圖片，指有露營人士燒地。（連登討論區圖片）

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網民睡魔怪在連登討論區上發文，指在馬鞍山昂坪高原出現惡意破壞環境的露營人士，更說自己已非首次批評同類事件，「玩火咪燒地啦，上面草同牛已經唔多啦」。他又提到在山頭上「一地都係垃圾，露（營）釘、包裝紙、紙巾，咩都有，最離譜M巾都有」，認為一眾露營新手需要好好反省自己的行為。

帖文中他亦上載露營人士在土地上生火的照片，可見有一塊明顯燒焦的痕迹出現，他聲言「下次再見到，你哋個樣呢度見」。

網民們留言都狠批涉事人士沒有公德心，「怕凍去咩嘢露營？」、「去露營唔執垃圾真係唔要得」、「天氣咁乾燥都仲草地生火」。

根據香港法例第96章《林區及郊區條例》：

任何人（a）在林區、植林區或郊野範圍之內或附近生火或正使用已生起的火；或（b）在一群正使用已如此生起的火的人當中，不論該火是否由該群人當中的任何人所生起，即屬犯罪，但如他證明以下情況，則屬例外（i）在該生火地方生火在所有情況下均屬合理；及 （ii）他已採取一切合理步驟，以防止在該林區、植林區或郊野範圍內生長之物被火所損壞或危及。違例者一經循簡易程序定罪，可處罰款$25,000及監禁1年。

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