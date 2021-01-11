台網瘋傳J.Lo手遊廣告：你剛攻擊我的村莊？洗腦對白被惡搞賣生果

珍妮弗洛佩兹（Jennifer Lopez）日前代言一款遊戲廣告，廣告裡的台詞「雪莉？」、「哇！珍妮弗羅培茲！」更被大量使用在迷因（Memes）界。然而近日有台灣市民到便利店賣場購物，發現這股風潮也燒進來，用在水果「雪梨」身上，讓眾網友笑翻。

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有台灣網友在「我愛全聯-好物老實説」分享一張照片，可以看到畫面中的雪梨名字非常特別，叫做「雪梨，哇珍妮弗羅培茲」。原來這是套用Jennifer Lopez日前拍攝遊戲廣告裡的經典台詞。

對此，網友紛紛大讚全聯太有創意，「真的好洗腦」、「太好笑了」；也有網友呼應台詞內容，「妳大老遠跑來，只因為我攻擊妳的村莊？」、「鳳梨旁邊應該要寫，我也為此而來」。

台灣超商「全聯」抓住商機開玩笑，讓網友笑翻。（Facebook@我愛全聯-好物老實説）

這支廣告因為無厘頭台詞搭上中文配音，在迷因界紅翻天。廣告內容是Jennifer Lopez在超市發現店員，並對她喊「雪莉？」而對方看見大明星出現，驚慌失措的說「哇！珍妮弗羅培茲」。

接著Jennifer Lopez指著手機遊戲說，「妳剛剛攻擊了我的村莊？」對此，店員一臉錯愕的說，「呃，應該是吧。妳大老遠跑來這裡，就因為我攻擊妳的村莊？」而Jennifer Lopez則拿了身後客人的鳳梨，並回應，「我也……為此而來」。

事實上，這支廣告日前還被知名Youtuber「HowHow」模仿，更被大量網友做成不同的版本。大家也笑說，Jennifer Lopez本人應該沒料到廣告會紅成這樣。

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